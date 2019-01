Le RHDP avance «inéluctablement» vers sa «victoire en 2020 avec Ouattara», (Gon Coulibaly)

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a affirmé dimanche à Korhogo dans l’extrême-nord du pays que la présidentielle ivoirienne de 2020 sera «inéluctablement» remportée par le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) avec le président Alassane Ouattara.M. Gon s’exprimait à la faveur du meeting de clôture du pré-congrès du RHDP dans la région du Poro ( extrême Nord) en prélude au congrès constitutif de ce groupement politique prévu le 26 janvier prochain à Abidjan.

« Nous sommes en train d’avancer inéluctablement vers cette victoire en 2020 avec le président Alassane Ouattara. Sachez que dans la longue marche que nous entamons maintenant jusqu’à notre victoire inéluctable en 2020, il y aura de la provocation, des mensonges, de la calomnie. Mais vous devez rester zen, n’ayez peur de rien», a conseillé M. Coulibaly aux militants du RHDP dont il est le président du directoire.

De son avis, « il n’y a aucun événement nouveau qui peut surgir en Côte d’Ivoire et qui va empêcher la victoire du RHDP en 2020». Poursuivant le chef du gouvernement ivoirien porteur du message du Chef de l’Etat Alassane Ouattara à cette tribune, a dit sa foi en ce que le peuple ivoirien renouvellera sa confiance au RHDP en 2020 eu égard aux succès enregistrés par le pays pendant la gouvernance de M. Ouattara.

« Le bilan de 2015, c’est le bilan de 2020. Avec ces deux bilans additionnés, nous sommes assurés qu’autour du président Ouattara, nous allons aller en 2020 vers une victoire éclatante », s’est-il convaincu.

« Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, voyez tout ce qui peut être dit, mais n’ayez pas peurs. Soyez assurés que vous avez fait le bon choix. Dieu a toujours prôné le rassemblement et l’unité de de ses enfants. Dieu sera donc toujours derrière eux face à toutes les manœuvres, les intimidations, les calomnies auxquelles on pourra assister à partir de maintenant », a dit M. Coulibaly.

« Ça va à gauche, à droite, ça court dans tous les sens. Le président Ouattara est dans la vérité et il travaille tous les jours pour le bonheur du peuple ivoirien. 2020, c’est pour nous. Restez à l’écoute des mots d’ordre qui viendront », a conclu M. Coulibaly.

Auparavant, après avoir harangué la foule rassemblée à la Place de l’indépendance de Korhogo, le Président du Comité d’organisation de ce congrès constitutif du RHDP, Adama Bictogo, a souligné que la « base du RHDP partira de Korhogo ». « Un jour nouveau se lève à Korhogo (…) La mobilisation de ce jour est l’expression du soutien d’une population à ses fils », a relevé M. Bictogo, par ailleurs chef de la délégation du RHDP, concluant que « la base du RHDP partira de Korhogo».

Le congrès constitutif du RHDP, la coalition au pouvoir présidée par le président ivoirien, Alassane Ouattara, est prévu le 26 janvier prochain à Abidjan autour du thème, « Le RHDP, la force d’une Côte d’Ivoire rassemblée ».

Le climat politique est de plus en plus temps tendu dans le pays depuis plusieurs semaines entre le président ivoirien et ses ex-alliés, notamment le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) qui s’est retiré du RHDP.

Le camp présidentiel ivoirien a maille à partir également avec les partisans du président du parlement ivoirien, Guillaume Kigbafori Soro à qui il est prêté à tort ou à raison l’intention de vouloir briguer la magistrature suprême du pays en 2020 sans attendre l’onction de M. Ouattara. D’un autre côté, le Front populaire ivoirien (FPI, opposition), le parti de Laurent Gbagbo s’organise lui-aussi en vue de cette élection présidentielle de 2020.