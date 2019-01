Le rappeur français Maître Gims annonce un studio d’enregistrement «gratuit» à Abobo

Le célèbre rappeur et chanteur français d’origine congolaise, Maître Gims de son vrai nom Gandhi Djuna, a annoncé mardi à Abidjan, la création d’un studio d’enregistrement « gratuit » pour les jeunes artistes « les plus démunis» d’Abobo, une commune populaire au Nord de la capitale économique ivoirienne.« Le projet de création d’un studio d’enregistrement ici est très sérieux. C’est une très bonne idée de créer un studio d’enregistrement ici à Abobo. Dans le fonctionnement de ce studio, il faudrait que ce soit gratuit pour les artistes les plus démunis et les grands artistes devront payer», a annoncé Maître Gims au cours d’une rencontre d’échanges avec les artistes et les jeunes d’Abobo qui s’est déroulée dans une ambiance électrique à la mairie.

Le rappeur français a été invité à Abobo par Hamed Bakayoko, le ministre ivoirien de la défense, par ailleurs, nouveau maire de cette commune.

« On m’a soumis le projet de parrainer un jeune artiste d’ici à l’issue d’un concours. J’ai trouvé cela intéressant. Je vais apporter mon soutien au vainqueur de ce concours. On m’a tendu la main dans ma carrière, donc c’est à mon tour de tendre la main», a également promis l’artiste expliquant que le but, « c’est de faire sortir un talent de ce quartier ».

Avant lui, Hamed Bakayoko, le premier magistrat d’Abobo, a fait savoir aux jeunes de sa commune que « j’ai invité Maître Gims pour qu’il puisse vous inspirer. Il est une grande fierté parce que c’est le succès d’un jeune qui s’est battu».

Selon la « conviction » de M. Bakayoko, pour réussir dans la vie, il faut s’inspirer de modèles. « J’ai voulu qu’il vienne vous apporter son énergie, son aura pour que vous soyez aussi des succès pour Abobo », a-t-il déclaré, annonçant successivement lui-aussi, la création du studio d’enregistrement (sus-indiqué) et un concours artistique dont le vainqueur sera parrainé par Maître Gims.

Avant cette rencontre d’échanges avec les jeunes de cette commune, Maître Gims a visité le lycée municipal d’Abobo où il a communié avec les élèves de cet établissement.