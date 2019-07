Le projet de loi sur la recomposition de la CEI fait la Une de la presse ivoirienne

Le débat autour du projet de loi sur la recomposition de la Commission électorale (CEI), adopté, hier, par la majorité des membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles de l’Assemblée nationale fait la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, vendredi, sur l’ensemble du territoire national.«Assemblée nationale/ reforme de la CEI : le projet de loi adopté en commission, hier, après que deux ministres aient fermé la bouche aux opposants Yasmina Ouégnin (Groupe parlementaire Vox Populi), Maurice Kakou Guikahué (Groupe parlementaire PDCI) et Alain Lobognon (Groupe parlementaire Rassemblement)», attaque Le Jour Plus.

La loi sur la recomposition de la CEI adoptée en commission, hier, en présence des ministres Sidiki Diakité (Intérieur et sécurité) et Sansan Kambilé (Justice et droits de l’homme) qui pour l’occasion en ont profité pour démonter les arguments de l’opposition, poursuit Le Mandat à côté de L’Inter qui parle de 5H de débats houleux, hier, à l’Assemblée nationale.

Pseudo recomposition de la CEI, le projet de loi adopté « dans le flou ». Les députés de l’opposition rejettent le texte, contre-attaque Le Temps.

«3 groupes parlementaires sur 4 rejettent le texte. La Reprise des discussions exigée, enfonce LG Infos, là où sur ce sujet Le Patriote pense qu’après sa politique de la chaise vide, le temps des larmes est enfin venu pour l’opposition. De toutes les façons, jubile le confrère, en ce qui concerne la CEI « c’est bouclé, c’est géré ! ».

Ce qui fait dire à Le Matin, le tout nouveau quotidien proche de la coalition au pouvoir qu’ « en dépit des menaces, les députés scellent le sort du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) et ses alliés », en adoptant le projet de loi du gouvernement sur la CEI.

Pour Le Nouveau Réveil, c’est « une grave et 2è crise électorale » qui « se dessine en Côte d’Ivoire » suite à l’adoption de cette loi. « Les conditions de fortes troubles sont en train d’être réunies », rapporte à ce sujet ce journal proche du PDCI en attribuant ces propos au député Yasmina Ouégnin, porte-parole du groupe parlementaire Vox Populi.

« Le projet n’est pas à la hauteur des aspirations du peuple », enfonce dans le même journal Alain Lobognon (Rassemblement) après Konan Marius du groupe parlementaire PDCI-RDA qui estime que « le gouvernement ne fait que renforcer le déséquilibre de la CEI au profit du pouvoir ».

« Qu’on enlève les représentants du président », insiste le Secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Guikahué en Une de L’Inter. « Nous n’allons pas passer tout le temps en discussions », riposte le ministre Sansan Kambilé en couverture du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. « Une élection ne se gagne pas à la CEI », enchaine le garde des sceaux dans L’Inter.