Le Prix d’excellence ivoirien de la qualité décerné à la CIE

Le Prix ivoirien de la qualité décerné à la direction de la production d’électricité de la Compagnie ivoirienne d’électricité (DPE-CIE), a été remis vendredi par le Premier ministre Patrick Achi, au Palais présidentiel, lors de la Journée nationale de l’excellence.

Le prix a été réceptionné par le directeur général de la CIE, M. Ahmadou Bakayoko, lors d’une cérémonie en présence du chef de l’Etat M. Alassane Ouattara, de la Première dame Mme Dominique Ouattara, des présidents d’institutions et des membres du gouvernement.

Cette distinction, qui récompense les entités qui se sont illustrées par la qualité de leurs produits et services dans le domaine du commerce et de l’industrie, est un concours organisé par la Direction de la promotion de la qualité et de la normalisation (DPQN) du ministère du Commerce et de l’industrie.

Adressé à toutes les organisations publiques ou privées exerçant en Côte d’Ivoire et engagées dans une démarche qualité, ce prix vise à promouvoir la culture de la Qualité en Côte d’Ivoire et à inciter les entreprises à entreprendre une démarche qualité.

Pour cette édition, le prix vient couronner la démarche qualité de la Direction de la Production d’Electricité de la CIE, déjà certifiée Qualité Sécurité Environnement (QSE) sur le périmètre production, transport et mouvement d’énergie.

Le directeur général de la CIE, dont l’entité est engagée dans la promotion de la qualité depuis de nombreuses années, a remercié l’Etat de Côte d’Ivoire pour cette reconnaissance, qui couronne les efforts de l’entreprise.

M. Ahmadou Bakayoko a félicité l’ensemble de ses collaborateurs pour les efforts constants accomplis et les a exhortés à poursuivre la politique qualité qui n’a pour seul but que la satisfaction des engagements contractuels de la CIE avec l’Etat et celle de ses clients.

« L’Excellence et la compétence technique de la CIE sont reconnues, entre autres, au niveau de la qualité de nos facteurs de production hydraulique et thermique ; et cela représente un grand honneur pour tous les braves agents de notre entreprise », a déclaré M. Ahmadou Bakayoko.

Le déficit de qualité des produits et des services constitue l’un des freins majeurs à la participation des Etats membres de la région ouest-africaine au commerce mondial et à la compétitivité.

Pour permettre à la Côte d’Ivoire de se positionner au rang des nations émergentes, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère chargé de l’Industrie, s’est résolument engagé à créer les conditions d’un environnement favorable pour le développement de la qualité.

C’est dans ce cadre que l’Etat de Côte d’Ivoire a institué le 13 juin 2002, le concours du Prix Ivoirien de la Qualité et confié son organisation au ministère de l’Industrie et des mines, à travers la Direction de la Promotion de la Qualité et de la Normalisation.

Ce sont au total 84 lauréats dont 48 personnes physiques, issus de l’édition 2020 auxquels se sont ajoutés ceux de l’année 2021 du secteur Education-Formation professionnelle, qui ont reçu leurs Prix au cours de cette cérémonie.

Intervenant à cette occasion, le chef de l’Etat ivoirien a exprimé sa joie de présider la traditionnelle Journée nationale de l’excellence qui est devenue une opportunité de raffermissement de l’unité nationale autour des valeurs du travail et du mérite.

M. Ouattara a exprimé ses vives félicitations aux lauréats de cette 8ème édition du Prix national d’excellence, et souhaité la pérennisation de la Journée nationale de l’excellence, pour une saine compétition des talents du pays. Ce prix est constitué d’un diplôme, d’un trophée et d’un chèque de 10 millions de FCFA.