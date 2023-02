Le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani prend la tête du G5 Sahel

Il a été désigné à l’issue du 6ème Sommet extraordinaire des chefs d’Etat du G5 Sahel, organisé ce lundi 20 février 2023 à N’Djamena, capitale du Tchad.

Les chefs d’Etat du G5 Sahel se sont réunis en session extraordinaire sous le thème : « Coopération régionale en matière de développement et de sécurité. » Les travaux ont connu la participation du, mauritanien Mohamed Oul Al Ghazouani, son homologue du Niger, Mohamed Bazoum, celui du ministre de la Défense du Burkina-Faso, Kassoum Coulibaly, représentant le Président et des représentants des partenaires techniques et financiers du G5 Sahel et de Mahamat Idriss Deby, président de la transition au Tchad. C’est ce dernier qui a passé le témoin à son successeur, le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani.

Les chefs d’Etat ont également discuté de la situation actuelle du G5 Sahel dans un contexte socio-économique et sécuritaire difficile. Ils ont relevé avec gravité les conséquences de la crise politique et institutionnelle suite au retrait du Mali de l’organisation. Ils entendent travailler ensemble et poursuivre les négociations pour ramener le ce membre fondateur dans l’organisation. En effet c’est la première fois que Bamako n’est pas représenté à une assise du G5 Sahel depuis 2014, date de sa création.

Le prochain Sommet ordinaire du G5 Sahel se tiendra à Niamey, capitale du Niger.

