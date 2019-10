Le président Kaboré participe à la 6e Conférence sur le Sida et le paludisme

Roch Marc Christian Kaboré, le chef de l’Etat du Burkina Faso prend part, du 9 au 11 octobre à Lyon (France), à la 6e Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, annonce un communiqué de la présidence du Faso reçu mercredi à APA.« Les fonds serviront à la prise en charge, non seulement des médicaments, mais également à renforcer les institutions de santé et de promotion sociale des pays du Sud », renseigne le document.

La conférence de Lyon vise à mobiliser environ 14 milliards de dollars US, soit 8370 milliards F CFA pour le financement des programmes 2021-2023. De hautes personnalités, dont Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Peter Sands, le Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, discuteront des meilleures stratégies pour la mobilisation et l’utilisation des fonds.

Le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, créé en 2002, a entre autres pour objectif d’éradiquer le VIH d’ici à 2030. Lors la précédente conférence, tenue en 2016 au Canada, plus de 12 milliards de dollars (7175 milliards F CFA) avaient été collectés.