Le président égyptien s’enquiert des préparatifs de la CAN-2019

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi s’est enquis dimanche des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations de football, prévu du 21 juin au 19 juillet 2019.Par Mohamed Fayed

Ainsi, le président égyptien s’est rendu au stade international du Caire où il s’est enquis des travaux de rénovation de ce monument sportif par excellence ainsi que du système de billetterie de la CAN-2019.

La 32ème Coupe d’Afrique des nations de football 2019 regroupera pour la première fois 24 équipes. Le tirage au sort des groupes a fait ressortir les poules suivantes :

Groupe A : Égypte, RD Congo, Ouganda et Zimbabwe

Groupe B : Nigeria, Guinée, Madagascar et Burundi



Groupe C : Sénégal, Algérie, Kenya et TanzanieGroupe D : Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud et NamibieGroupe E : Tunisie, Mali, Mauritanie et AngolaGroupe F : Cameroun, Ghana, Bénin et Guinée Bissau