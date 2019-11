Le président égyptien reçoit le ministre marocain des AE

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi a reçu, vendredi au Caire, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en marge de la Conférence sur l’investissement en Afrique 2019.Par Mohamed Fayed

Lors de cette rencontre, le président égyptien a souligné la volonté de son pays de faire progresser les relations de coopération entre les deux pays à différents niveaux et de les ouvrir à des horizons plus larges, a indiqué le porte-parole de la présidence, l’ambassadeur Bassam Radi.

Pour sa part, le ministre marocain a remis au président égyptien un message écrit du Roi Mohammed VI dans lequel il a souligné son intérêt pour le renforcement de la coopération avec l’Égypte et l’importance d’intensifier les échanges et d’explorer de nouveaux horizons de coopération commune.

Le porte-parole a ajouté que la rencontre a été une occasion de discuter les derniers développements dans nombre de questions régionales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye.

Sur cette question, les deux parties ont souligné l’importance de soutenir les institutions de l’État libyen et le rôle essentiel de l’armée nationale libyenne dans la lutte contre le terrorisme, la sécurité et la stabilité et le maintien de l’unité et de la souveraineté de la Libye.