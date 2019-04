Le Président égyptien reçoit le Maréchal libyen Khalifa Haftar

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rencontré, ce dimanche 14 avril, au Caire, le maréchal Khalifa Haftar, chef autoproclamé de l’armée nationale libyenne et l’homme fort de l’Est libyen.Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des derniers développements en Libye et du soutien de l’Égypte à l’unité, à la stabilité et à la sécurité en Libye.

Selon le porte-parole de la Présidence, Bassam Radi, le Président égyptien, a lors de ces entretiens avec Haftar, affirmé le soutien de son pays aux efforts de lutte contre le terrorisme et les groupes et milices extrémistes en vue d’assurer la sécurité et la stabilité du citoyen libyen sur l’ensemble du territoire libyen et à permettre la création d’un État civil stable et souverain.

Cette visite intervient alors que les troupes du maréchal Haftar affrontent quotidiennement celles du gouvernement d’entente nationale de Fayez el-Sarraj, au sol comme dans les airs. Les civils ne sont pas épargnés.

Jusqu’ici, les troupes fidèles au gouvernement d’union nationale de Fayez el-Serraj sont parvenues à tenir celles d’Haftar à distance, mais de violents combats ont eu lieu aux abords de l’aéroport de Tripoli, situé à une dizaine de kilomètres du centre de la capitale.

D’après les évaluations de l’Organisation mondiale de santé (OMS), les hostilités survenues près de Tripoli ont fait 121 morts et 561 blessés.