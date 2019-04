Le président égyptien Abdel Fattah Al Sisi attendu ce jeudi à Dakar

Le président de la République Arabe d’Égypte, Abdel Fattah Al Sisi, effectue une visite officielle au Sénégal les 11 et 12 avril 2019 à l’invitation de son homologue, Macky Sall, rapporte un communiqué de la présidence de la République parvenu jeudi à APA.Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté mutuelle des deux Chefs d’État de raffermir davantage les excellentes relations d’amitié et de coopération entre la République du Sénégal et la République Arabe d’Égypte, précise le texte.

« Au cours de cette visite, les Présidents Sall et Al Sisi auront des entretiens sur des sujets d’intérêt commun au plan bilatéral, africain et international », conclut le communiqué.