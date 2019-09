Le président de la RDC en Belgique pour sa 1ère visite officielle en Europe

Le président congolais Félix Tshisekedi était attendu en Belgique lundi pour sa première visite officielle dans l’ex-puissance coloniale, avec l’intention de normaliser une relation bilatérale particulièrement éprouvée lors des dernières années de la présidence Kabila.

M. Tshisekedi avait effectué un déplacement en avril à Washington, où il avait été reçu par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

Mais c’est la première fois qu’il se rend en Europe depuis qu’il a été proclamé vainqueur de l’élection présidentielle du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo.

La visite officielle en Belgique doit durer 24 heures, avec notamment au programme une invitation à déjeuner mardi chez le couple royal, Philippe et Mathilde, avant un discours devant le patronat de la Fédération des entreprises belges (FEB) à Bruxelles.

Mercredi, le président congolais sera en « visite de travail », à Anvers, en Flandre, et à Gembloux, en Wallonie, pour soigner le lien avec les deux communautés linguistiques, néerlandophone et francophone. Un rendez-vous est prévu à Anvers avec l’industrie diamantaire.

Il doit aussi être reçu jeudi par le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

Pour le chef de la diplomatie belge Didier Reynders, qui doit accueillir M. Tshisekedi à l’aéroport lundi en fin d’après-midi, la visite vise à rétablir « progressivement » une relation qui a souffert depuis 2015 et la volonté affichée par l’ex-président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat.

Ce dernier avait finalement renoncé en août 2018, un geste salué par la Belgique.

Mais il a fallu plusieurs mois, jusqu’en avril, pour que l’ancienne puissance coloniale accepte le résultat contesté des élections, alors que M. Kabila a gardé la majorité au Parlement et que ses partisans occupent des postes-clés au gouvernement.

« On sait que les relations entre nos deux Etats ont connu beaucoup de hauts et de bas, nous venons de très bas sous l’ancienne présidence, on va essayer de remonter étage par étage, sans brusquer les choses », a affirmé M. Reynders au quotidien La Libre Belgique.

De son côté, Félix Tshisekedi dit attendre de cette visite une reprise de la coopération militaire belgo-congolaise et la promesse d’aides pour « renforcer » les systèmes de santé et d’éducation dans son pays, parmi les plus pauvres du monde.

« Cependant, compte tenu d’un passé récent, la Belgique demeure assez frileuse et ma crainte, c’est que le capital de sympathie disparaisse », met-il en garde dans le journal belge Le Soir.

Les engagements de la Belgique, actuellement sans gouvernement de plein exercice, devraient se limiter à des protocoles d’accord ou lettres d’intention dans la défense, les finances et le développement.

Est notamment prévue la reprise du versement direct à Kinshasa des fonds de la coopération qui avaient été gelés par Bruxelles début 2018.