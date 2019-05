Le président de la BAD en visite à Brazzaville

Le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Dr Akinwami Adesina est arrivé, vendredi à Brazzaville, pour une visite officielle de 48 heures.Le président du groupe de la BAD et sa suite ont été accueillis à l’aéroport Maya-Maya de Brazzaville par la ministre congolaise du Plan, de la Statistique et de l’Intégration sous régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, par ailleurs gouverneur de la BAD pour le Congo.

Juste après son arrivée, le patron de la BAD a eu une séance de travail avec les membres du gouvernement congolais sur, entre autres, la situation macro-économique et sociale du Congo et ses perspectives et sur le portefeuille des projets de la banque dans le pays.

Au cours de son séjour à Brazzaville, le président du groupe de la BAD aura des réunions avec le président de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), les autorités du ministère congolais des Finances, avant de s’envoler demain 11 mai pour Oyo dans le département de la Cuvette, à 415 km au nord de Brazzaville, où il aura des entretiens avec la chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso.