Le Premier ministre Saleh Kebzabo représente le Tchad au One Forest Summit

Le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo, est arrivé le 28 février 2023 à Libreville, capitale du Gabon. Il représente le président de transition au One Forest Summit.

Il participera du 1er au 02 Mars 2023 aux côtés des Chefs d’Etats et de Gouvernements au Sommet One Forest Summit. Le chef du gouvernement a été accueilli à l’aéroport Léon Mba de Libreville par le Premier ministre du Gabon, Bilie-By-Nze, l’ambassadeur du Tchad au Gabon, Moustapha Ali Alifei, et l’Ancien Premier ministre du Tchad, Nagoum Yamassoum, président de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale, secrétaire de la CEMAC.

Le Sommet One Forest Summit sera axé sur le changement climatique et la préservation de la biodiversité. A cette occasion les chefs d’Etats et de gouvernements aborderont les enjeux liés à la préservation de la biodiversité, notamment des trois grands bassins forestiers à savoir, la forêt amazonienne, les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est et le bassin du Congo. Plusieurs chefs d’États sont attendus parmi lesquels, le Président Français, Emmanuel Macron.