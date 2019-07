Le pouvoir et l’opposition se partagent la Une des journaux ivoiriens

La coalition au pouvoir, le Rassemblement des Hophouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et l’opposition se partagent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, lundi, sur l’ensemble du territoire national, au retour d’un week-end politique mouvementé.« RHDP : un commando efface les traces de Gbagbo sur ses bases », barre en Une Le Mandat. « le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire), le FPI (Front populaire ivoirien) ont dirigé ce pays, on a rien vu », « avec le RHDP, ce n’est pas du bavardage c’est du concret », « ADO (Alassane Ouattara) est dans une démarche de développement », ont respectivement lancé Amedé Kouakou, Kandia Camara et Alcide Djédjé, samedi, à l’occasion de l’investiture du maire de Zikisso, rapporte à ce propos ce journal.

« RHDP/ Après la mise en place des instances : Ouattara donne ses premiers mots d’ordre aujourd’hui », annonce de son côté Le Jour Plus, quand renchérissant, Le Matin écrit que Ouattara parle ce soir aux membres du Conseil politique, du directoire et de la direction exécutive du RHDP.

« Hold-up sur la CEI (Commission électorale indépendante), présidentielle 2020, politique nationale : l’opposition se dresse contre le régime », fait remarquer pour sa part Le Nouveau Réveil, rappelant à ce sujet « la démonstration de force » du FPI et EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté), samedi, à la place CP1 de Yopougon, dans la capitale économique ivoirienne.

« Situation politique : grande mobilisation des ivoiriens pour le retour de Gbagbo », reprend à son tour Le Quotidien d’Abidjan.

« La Côte d’Ivoire est dans la tourmente (…) Ils ont tué l’administration », a dit Assoa Adou, samedi, à Yopougon, selon LG Infos. Ce qui fait dire à L’Inter que le secrétaire général du FPI, Assoa Adou passe un message important à Ouattara.

« Gbagbo est le pion essentiel de la réconciliation (…) Toute la Côte d’Ivoire attend son retour », estime à son tour le député Alain Lobognon dans une interview exclusive accordée à Le Temps, là où Le Sursaut parle de crise au sommet de l’Etat, en publiant un document exclusif sur les raisons du divorce Ouattara-Bédié, et ce que ces deux personnalités « cachent » à ce sujet à leurs militants.