Le port du masque de protection désormais obligatoire au Maroc

Le port du masque de protection devient obligatoire, dès demain au Maroc, pour toutes les personnes autorisées à quitter le domicile pour les raisons préalablement annoncées, indique lundi dans la soirée un communiqué commun entre les ministères de l’Intérieur, de la Santé, de l’économie et de l’industrie.Le port du masque est obligatoire et tout contrevenant est passible d’une peine d’un mois à trois mois de prison assortie d’une amende de 300 à 1300 DH (1 euro = 10,8 DH), ou l’une des deux peines, sans préjudice de la sanction la plus lourde, tel que prévu par la loi, note le communiqué.

Et pour rendre ces masques disponibles, les autorités ont mobilisé plusieurs industriels pour renforcer le rythme de production », indique le communiqué, précisant que le prix des masques a également été limité à 80 centimes l’unité avec la subvention du fonds spécial de la gestion de la pandémie.

Le communiqué ajoute que toutes les mesures ont été prises pour faciliter l’acquisition de ces masques dans différents points de vente.

A ce jour, le Maroc compte 1120 cas de contamination au coronavirus, dont 80 décès et 81 personnes guéries, selon le ministère de la Santé.

Pour rappel, les autorités publiques ont pris des mesures drastiques pour enrayer la propagation du virus. Ainsi, un état d’urgence sanitaire a été décrété depuis vendredi 20 mars et jusqu’au 20 avril prochain.