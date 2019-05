Le port de Libreville inaugure son nouveau quai

Gabon spécial économique zone (GSEZ), l’entreprise en charge de la gestion du nouveau port de Libreville, a procédé, mercredi, à l’inauguration de son nouveau quai et de son terminal de pêche, a constaté APA.Cette extension de 300 mètres du quai devrait lui permettre d’accueillir des navires plus grands et de manière simultanée mais aussi d’optimiser la production de ce nouveau port mis en service en 2017 dans la zone d’Owendo au sud de Libreville.

L’extension du port a permis d’augmenter la profondeur du quai qui est désormais de 13 mètres, ce qui lui permet d’accueillir 3 navires de type PANAMAX avec une longueur totale de 720 mètres. Ainsi, le temps d’attente des navires entrants est considérablement réduit et cela renforce la compétitivité et les services du port.

Par ailleurs, les travaux d’extension ont permis de créer 150 emplois directs et 1200 emplois indirects, a affirmé le directeur général adjoint d’Olam Gabon, propriétaire de GSEZ, Théophile Ogandaga.

Selon ce dernier, ce projet d’extension procède de la volonté de GSEZ d’offrir les meilleurs infrastructures et services sur le marché national et international, à l’instar de son port minéralier et de sa zone économique spéciale située à 23 km au sud de la capitale gabonaise.

« L’extension du quai permettra le traitement de 5 millions de tonnes par an », a, en outre, affirmé M. Ogandaga.

L’inauguration du quai a été rehaussée par la présence du Premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Bekale qui était accompagné de plusieurs membres de son gouvernement.