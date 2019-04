Le port camerounais de Kribi a accueilli 329 escales de navires en un an (officiel)

Le Port autonome de Kribi (PAK), situé au sud du Cameroun, a accueilli 329 escales de navires, toutes formes de navigation confondues, depuis son entrée en fonctionnement le 2 mars 2018, a appris APA au terme d’un communiqué publié jeudi par cet exploitant public.Vantant «une infrastructure qui joue déjà pleinement son rôle dans l’animation de la vie économique nationale», l’institution, qui avait déjà atteint le milliard FCFA de recettes en mai 2018, affirme également avoir accueilli, en un an, 160.000 conteneurs (imports, export, transbordement) au terminal à conteneurs, ainsi que 423.000 tonnes de bois sur son terminal polyvalent.

A l’occasion de cette première année d’exploitation commerciale, le PAK annonce la tenue d’une rencontre avec l’essentiel des acteurs publics et privés intervenant quotidiennement dans la mise en œuvre de la fonctionnalité, de la vitalité et de la performance de son dispositif à la fois complexe et multi acteurs, «qui œuvre désormais pleinement au développement économique et social du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale».

Selon ses services compétents, la nouvelle place portuaire du Cameroun reçoit essentiellement des machines, composants et appareils électroniques et autres produits de grande consommation destinés au pays, mais aussi en transit vers l’Angola, la Belgique, la Chine, le Gabon, l’Inde, le Nigeria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Tchad et le Vietnam.

Dans l’autre sens le PAK expédie, vers l’Asie et Europe principalement, du bois, brut ou débité, du coton, des préparations alimentaires et autres engins flottants.