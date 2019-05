Le port autonome de Dakar fait un bénéfice de 6,3 milliards FCFA

Le port autonome de Dakar (PAD) a réalisé un bénéfice net de 6,3 milliards de FCFA au cours de l’exercice 2018, contre 1,4 milliard l’année précédente, soit une augmentation de 342% en un an, rapporte ce vendredi le quotidien national Le Soleil.Ce bilan positif est le résultat du nouveau plan stratégique du PAD dont la mise en œuvre, à travers notamment la réduction des charges et l’amélioration des recettes, durant le second semestre de l’année dernière, a permis « d’arrêter l’hémorragie financière et d’engager urgents de rationalisation », souligne Le Soleil.

A titre indicatif, l’effectif du personnel qui était de 2039 en 2017, s’est stabilisé, au 31 décembre 2018, à 1878, dont 1195 Cdi et 683 Cdd. Les charges du personnel sont ainsi passées de 70% de la valeur actualisée (Va) en 2017 à 62% en 2018, tandis que le recouvrement, la même année, s’est amélioré de plus de 11 milliards de FCFA par rapport à 2017.

Grâce à cette nouvelle dynamique impulsée par les autorités portuaires, la trésorerie de l’entreprise publique a également connu une amélioration de plus de 15 milliards de FCFA et une réduction de 13 milliards de FCFA de l’encours à la dette.

Cela lui a aussi permis de verser 3 milliards aux impôts, soit près de deux fois le cumul de 2015 à 2017. En effet, en 2015, le PAD n’avait versé aux impôts que 620 millions de FCFA, 310 millions en 2016 et 695 millions en 2017.