Le poids des énarques sous la Ve République

La moitié des présidents, un tiers des Premiers ministres et un ministre sur sept: les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration (ENA), qu’Emmanuel Macron souhaite réformer, voire supprimer, ont marqué la Ve République de leur empreinte.

Parmi les huit présidents, quatre sont énarques: Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, François Hollande et Emmanuel Macron. C’est également le cas de huit des 22 Premiers ministres : outre Jacques Chirac, Laurent Fabius, Michel Rocard, Edouard Balladur, Alain Juppé, Lionel Jospin, Dominique de Villepin et Edouard Philippe.

– Giscard, le pionnier –

Le 8 janvier 1959, lorsqu’il est nommé secrétaire d’Etat aux Finances, Valéry Giscard d’Estaing, 32 ans, est le tout premier énarque à entrer dans un gouvernement de la Ve République, de même qu’il sera le premier à être président, en 1974.

La plupart de ses prédécesseurs étaient nés trop tôt pour avoir pu faire l’ENA, qui a été créée après-guerre, en 1945.

– Sous Pompidou, l’ère des énarques –

S’ils ne sont qu’une poignée sous la présidence du général De Gaulle (1958-1969), les énarques connaissent leur apogée sous celle de Georges Pompidou. Entre 1969 et 1974, sur les 69 ministres de ses gouvernements successifs, 23% sortent de l’ENA. Une proportion qui est montée à 37% dans l’un de ses gouvernements, d’avril 1973 à février 1974, un record inégalé depuis.

Parmi ses trois successeurs, MM. Mitterrand et Chirac feront également confiance aux anciens élèves de l’école, avec respectivement 18,2% et 20,6% de ministres énarques.

Les énarques se sont taillé la part du lion pendant les périodes de cohabitation: 32% lorsque M. Chirac était le Premier ministre de M. Mitterrand, 29% lorsque Lionel Jospin était celui de M. Chirac.

– Plus de conseillers que de ministres –

Depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, les énarques se font plus rares.

Si MM. Macron et Philippe sortent tout deux de l’ENA, ils n’ont nommé que sept ministres énarques depuis 2017, parmi lesquels Bruno Le Maire (Economie et Finances) et Florence Parly (Armées).

Les énarques gardent néanmoins un poids important dans l’entourage des ministres et du président: un tiers des membres de l’équipe d’Emmanuel Macron à l’Elysée.

– Le quai d’Orsay, nid d’énarques –

Les deux ministères qui ont vu passer le plus d’énarques (41%) sont les Affaires étrangères, avec notamment Hubert Védrine, Dominique de Villepin, Alain Juppé et Laurent Fabius, et, paradoxalement, la Culture. Les énarques ont détenu souvent brièvement ce dernier portefeuille. Les deux personnalités qui ont occupé le poste le plus longtemps n’avaient pas fait l’ENA: André Malraux, qui appartenait à une autre époque, et Jack Lang.

Suivent le ministère de la Défense (35%), les grands ministères économiques et financiers (31%) et le ministère de l’Intérieur (28%).

A l’inverse, les ministères de la Justice et de l’Education sont bons derniers (13%).