Le PNUD appuie le Tchad dans la réforme de la Fonction publique

Le Premier ministre, Saleh Kebzabo a accordé le 30 juin 2023, une audience à l’équipe du Programme des Nations-unies pour le développement (PNUD), chargée de la mission d’évaluation des besoins pour la réforme du secteur public.

Conduite par Kamil Kamaluddeen, représentant résident du PNUD au Tchad, la délégation est venue rendre compte au chef du gouvernement de sa mission dans le cadre de la modernisation et de la réforme de la fonction publique tchadienne.

Dirigé par des spécialistes de haut niveau, ce projet qui entre dans le mandat du PNUD a pour objectif d’identifier les options et les opportunités d’amélioration et de modernisation du système administratif au Tchad.

Selon Nadine Rugwe, Cheffe de mission de modernisation des services publics, le gouvernement tchadien est très engagé pour la réforme de la Fonction publique à travers la modernisation et la digitalisation des services et du fonctionnement de ses institutions. Pour cette dernière, les efforts du Tchad seront appuyés instantanément, mais aussi de façon échelonnée pour pouvoir renforcer définitivement l’efficacité dans le fonctionnement et la fluidité des prestations dans les services publics.

Cette réforme contribuera inéluctablement à améliorer l’accès aux services publics grâce aux moyens de communication modernes, et permettra aux institutions d’offrir des services de qualité dans le respect des délais.

Il faut noter que la redynamisation de la Fonction publique qui constitue l’un des axes majeurs de la refondation du Tchad, donnera un coup d’accélérateur à la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND).

Source : Primature