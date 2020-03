Le Parlement adopte la constitution ivoirienne modifiée

Les députés et sénateurs ivoiriens réunis mardi en congrès à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne, ont adopté en l’absence de leurs collègues de l’opposition, le projet de loi portant modification de la constitution avec 246 voix pour, 02 voix contre et zéro abstention, a appris APA de source officielle. Le 09 mars dernier, les députés et sénateurs ivoiriens avaient adopté la recevabilité de ce projet de révision de la constitution avec 255 voix pour, 83 voix contre et 04 abstentions. Auparavant, le 06 mars dernier, le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres ce projet de loi de révision au lendemain de l’annonce du président Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat.

Ce projet de modification de la constitution qui intervient à sept mois de la présidentielle porte sur des questions touchant les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Quant aux parlementaires de l’opposition, ils ont exprimé leur désaccord sur cette modification de la loi fondamentale ivoirienne dénonçant un « tripatouillage» de la constitution en faveur du pouvoir.

Les deux chambres du parlement ivoirien comptent 354 sièges avec 255 pour l’Assemblée nationale (basse chambre) et 99 pour le Sénat (haute chambre).