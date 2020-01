Le pape François reçoit le président de la RDC Tshisekedi

Le pape François a reçu vendredi le président de la République démocratique congolaise Félix Tshisekedi avec lequel il a évoqué le conflit armé et l’épidémie d’Ebola dans l’est de ce pays, indique le Vatican dans un communiqué.

Les deux hommes « ont évoqué la situation actuelle du pays, avec une attention particulière aux souffrances de la population dans les provinces orientales en raisons de conflits armés persistants et de la diffusion du virus de l’Ebola », précise le communiqué.

Le pape et le président congolais ont souligné « l’urgence de la coordination et de la coopération, au niveau national et international, visant à protéger la dignité humaine et à promouvoir la cohabitation civile, à partir des nombreux réfugiés et déplacés qui affrontent une grave crise humanitaire », selon la même source.

La RDC lutte contre une épidémie d’Ebola déclarée en août 2018 et qui touche actuellement ses provinces orientales.

Les activités de riposte contre la maladie sont régulièrement perturbées en raison de l’insécurité due à des violences armées dans cette zone où opèrent des groupes armés.

L’audience accordée par le pape au président congolais a par ailleurs permis de signer un accord « fixant le cadre juridique » des rapports entre la RDC et le Vatican, précise le communiqué.