Le Nigeria signe un accord militaire avec la Russie

Le Nigeria a signé ce qui a été salué comme un accord militaire historique avec la Russie et qui devra faciliter la fourniture d’équipements et la formation des troupes, a appris APA jeudi.L’ambassade du Nigeria à Moscou a déclaré dans un communiqué que « l’accord de coopération militaro-technique entre les deux pays crée un cadre juridique pour la fourniture d’équipements militaires, la prestation de services après-vente, la formation du personnel dans les établissements d’enseignement respectifs et le transfert de technologie, entre autres ».

Notre source décrit l’accord comme un tournant décisif qui a élevé les relations entre Abuja et Moscou à un niveau sans précédent.

Cet accord intervient deux ans après la rencontre du président nigérian, Muhammadu Buhari, avec son homologue russe, Vladimir Poutine, lors du sommet Russie-Afrique.

Buhari avait demandé à la Russie de conclure un pacte militaire global avec la nation la plus peuplée d’Afrique pour lutter contre l’insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria.

L’armée nigériane dispose de plusieurs avions de chasse et hélicoptères acquis auprès de la Russie qu’elle a déployés dans la lutte contre les insurgés.

Le Nigeria se tourne vers la Russie pour obtenir des équipements et des services militaires après que le Sénat américain a bloqué le mois dernier, une offre d’Abuja visant à acheter à Washington des armes, dont 12 hélicoptères d’attaque, pour un montant d’un milliard de dollars.

Les législateurs américains avaient invoqué des préoccupations relatives aux violations des droits de l’homme imputées au gouvernement nigérian.