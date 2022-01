Le Mozambique frappé par une tempête tropicale

Au moins huit personnes ont été tuées et 54 autres blessées au Mozambique à la suite d’une tempête tropicale.Plusieurs destructions et des milliers de personnes déplacées dans les régions touchées sont notées mercredi selon l’organisme de secours du pays.

L’Institut national de gestion et de réduction des risques de catastrophes a déclaré que plus de 3.000 maisons, dispensaires et écoles ont été endommagés par la tempête tropicale Ana, qui a touché terre au Mozambique lundi.

Selon l’Institut, plus de 600 de maisons ont été complètement détruites, plongeant plus de 20.000 personnes dans la désolation, alors que des dizaines d’autres souffraient de blessures.

La tempête tropicale Ana déverse de pluies diluviennes sur le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe depuis lundi.

Selon les rapports, la tempête a provoqué une panne d’électricité au Malawi voisin, les inondations ayant aussi endommagé les installations électriques. Au moins quatre personnes seraient mortes à cause des inondations dans d’autres régions du Malawi.