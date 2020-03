Le mouvement sportif tchadien 2020 sous le signe de l’unité nationale

Le Comité olympique et sportif tchadien (COST) a lancé, vendredi soir à NDjaména, la deuxième édition des activités du mouvement sportif tchadien 2020, en présence de nombreux athlètes et de footballeurs, sous le thème: « L’unité nationale par le sport ».Au stade Idriss Mahamat Ouya de NDjaména, les sportifs de différentes disciplines ont défilé devant un parterre d’autorités et un public acquis à leur cause. Par cette activité, le comité olympique vise à rassembler tous les sportifs tchadiens pour mettre en place la politique nationale de mobilisation, d’orientation et de conseils afin de fixer les axes prioritaires de lannée 2020. Par ailleurs, il vise à booster et partager une vision innovante commune entre les acteurs pour une exécution optimale et un résultat positif.

Le ministre des Sports, Mahamat Nassour Abdoulaye, a déclaré que cette activité permet de susciter l’esprit des vainqueurs chez les athlètes et techniciens pour être plus actifs aux plans national, continental et mondial.

« (…) la deuxième édition des activités du mouvement olympique et sportif tchadien est certainement une manière de consolider l’unité nationale et d’encourage la jeunesse tchadienne à devenir les acteurs principaux de cette unité », a déclaré, pour sa part, le président du COST, Abakar Djarma.

Il a souligné que le développement de la pratique sportive à la base permet de détecter et de promouvoir des talents.