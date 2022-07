Le ministre des sports annonce l’organisation d’une coupe de football du Tchad

Au terme du championnat national de football qui s’est refermé le 17 juillet, le ministre de la Jeunesse et des sports annonce l’organisation de la coupe du Tchad dans les prochains jours.

Le ministre de la Jeunesse et des Spôrts, Mahmoud Ali Seïd, à travers un point de presse du 17 juillet 2022, annonce que la coupe du Tchad sera organisée dans les prochains jours. Il invite toutes les équipes des provinces à se préparer pour l’occasion. Le patron des sports explique que cette compétition va permettre aux jeunes tchadiens de montrer leurs talents.

«Bientôt, toutes les équipes des provinces seront appelées à se constituer pour entamer la coupe du Tchad » a déclaré le ministre. Il ajoute que, toutes les équipes du Tchad seront appelées à se constituer pour participer à cette coupe du Tchad qui permettra, ainsi de faire un tri pour la constitution de l’ossature de notre Equipe Nationale, cette fois-ci plus compétitive et prenant en compte tous les talents que regorge notre pays et ce, à tous les niveaux.

« Regrouper autant de gens dans un stade de football et finir en beauté, sans rixe, sans accident, c’est nouveau» se félicite Mahmoud Seïd, de la réussite du championnat.