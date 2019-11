Le ministre de la Communication en vedette dans les quotidiens béninois

Les quotidiens béninois parvenus jeudi à APA rendent compte du point de presse du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement après le conseil des ministres d’hier.« Modernisation des infrastructures marchandes, 51 milliards Fcfa pour la construction de 11 marchés ultramodernes » titre Le quotidien de service public, La Nation. Le journal révèle qu’en Conseil des ministres, le gouvernement a autorisé la contractualisation pour la construction de 5 marchés régionaux et de 6 marchés urbains.

Au nombre des 5 marchés régionaux, il y a Houègbo, Azovè, Glazoué, Natitingou et Pahou. Et pour le compte des 6 marchés urbains, il y a Ahouangbo, Ouando, Cococodji, Houndjro, Guèma et Djougou, précise le quotidien.

« Pour booster l’économie nationale et améliorer les conditions de vie des femmes, Talon sort le grand jeu » écrit L’Indépendant qui ajoute que le conseil des ministres a annoncé que 51 milliards sont mobilisés pour construire 11 marchés, 246 milliards Fcfa pour la 1ère phase du projet Asphaltage et bientôt la construction d’un 2ème pont à Womey dans la commune d’Abomey-Calavi.

Il s’agit, avec la contractualisation pour la construction du deuxième pont de Womey, de remédier définitivement aux nuisances causées par la traversée du bas-fond et d’améliorer les conditions de mobilité des populations, poursuit le journal.

Les quotidiens béninois sont également revenus sur les explications du ministre, porte-parole du gouvernement, à propos de l’expulsion de l’ambassadeur, chef de la délégation de l’Union Européenne, Oliver Nette.

A ce propos, Le Télégramme titre : « Le gouvernement donne les raisons officielles du renvoi de l’Ambassadeur de l’Union Européenne » avant de reprendre cette affirmation du ministre : « aucun pays n’accepte que des diplomates manquent aux obligations de courtoisie et au devoir de réserve ».

La Nation affiche « Expulsion de l’ambassadeur Oliver nette, le gouvernement donne les raisons ». A en croire le quotidien national qui reprend les propos du ministre, « la conduite d’Oliver Nette depuis la présentation de ses lettres de créances n’a pas été exempt de reproches ».

L’Indépendant cite également le ministre qui assure que le départ du chef de la délégation de l’Union européenne n’entache en rien la coopération car « le Bénin et l’Ue entretiennent toujours de bonnes relations ».