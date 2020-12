Le ministère tchadien des Affaires étrangères interpelle sur la crise électorale en RCA

A travers un communiqué de presse publié ce mardi 22 décembre, le ministère tchadien des Affaires Etrangères interpelle les institutions internationales sur la crise électorale en cours en République Centrafricaine.

Voici la quintessence du communiqué qui porte la signature de la direction du cabinet, Il est publié sur la page Facebook dudit ministère.

Le ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des tchadiens de l’étranger suit avec une grande préoccupation l’évolution politique et sécuritaire en République centrafricaine, à la veille des élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020.

Le Tchad exhorte les protagonistes à cesser toute hostilité tendant à remettre en cause les solutions de paix et de réconciliations nationales chèrement acquises, et de trouver un consensus dans le respect de la Constitution et des Institutions nationales, afin que les élections se déroulent dans le calme et la transparence.

Le Tchad, en tant que membre du Groupe de Contact International de Soutien à la RCA, apporte tout son soutien au processus de paix en RCA, issus de l’accord politique pour la Paix et la Réconciliation entre le gouvernement et les groupes armées centrafricains, sous l’égide de l’Union Africaine

Il appelle tous les partenaires de la RCA à respecter le principe de Non-ingérence dans les affaires internes de la Centrafrique afin de laisser le Champ libre à la recherche d’une solution pacifique à la crise électorale en cours dans ce pays.

A cet égard, le Tchad appelle à la médiation de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale, afin d’aider les centrafricains à résoudre pacifiquement ce différend qui les oppose pendant cette période cruciale de la vie de leur nation.