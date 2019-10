Le Maroc signe le traité de l’Agence africaine du médicament

Le Maroc a signé, ce mardi à Addis-Abeba, le traité portant création de l’Agence africaine du médicament (AMA) en tant qu’agence spécialisée de l’Union africaine.Le traité a été signé par l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohammed Arrouchi, en présence de l’ambassadeur Namira Negm, directrice du bureau du conseiller juridique du président de la commission de l’Union africaine.

L’AMA s’assigne pour objectifs d’améliorer les capacités des Etats membres et des communautés économiques régionales à réglementer les produits médicaux en vue de faciliter l’harmonisation de la réglementation des médicaments et d’améliorer l’accès à des produits médicaux efficaces.

Il s’agit d’atteindre des normes internationalement acceptables, fournir un environnement réglementaire favorable à la recherche et le développement pharmaceutique, la production locale et le commerce à travers les pays africains et de renforcer la coordination entre les pays africains pour une protection de la santé publique contre les risques liés à l’utilisation des médicaments de qualité inférieure.

Pour rappel, le continent africain ne produit que 3% de sa consommation de médicaments, alors que 95% des médicaments consommés en Afrique sont importés. L’essentiel de cette production se fait au Maroc et en Afrique du sud, souligne-t-on.