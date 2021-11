Le Maroc réitère son soutien fort au gouvernement d’union nationale et aux institutions libyennes

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a eu, dimanche, un entretien téléphonique avec la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mangoush.A cette occasion, M. Bourita a réitéré le soutien fort du Royaume, au gouvernement d’union nationale et aux institutions libyennes, ainsi qu’à leurs efforts pour la tenue des élections dans un cadre global, participatif et pragmatique, à même de contribuer aux efforts visant à parvenir à une solution définitive à la crise qui garantira la stabilité et le développement de la Libye, indique un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères.

De même, poursuit le texte, le ministre a félicité le gouvernement d’union nationale, dirigé par Abdelhamid Dbaibah, pour la sagesse dont il a fait preuve depuis qu’il a pris ses fonctions.

L’entretien téléphonique a été l’occasion pour les deux ministres de se concerter et de coordonner autour des questions régionales et internationales, selon la même source.

La cheffe de la diplomatie libyenne a informé son homologue marocain que la Libye a décidé de « retirer sa candidature pour siéger au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour le mandat 2022-2025, d’y renoncer en faveur du Maroc et de soutenir la candidature marocaine », notant que cette décision sera formellement communiquée à la Commission de l’UA.

Les deux ministres ont, en outre, abordé la situation au sein de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), réitérant leur volonté de coordonner en vue de donner une forte impulsion à cette organisation et favoriser le retour de ses institutions au travail dans leurs sièges officiels et naturels à Tripoli.