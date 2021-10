Le Maroc reçoit plus de 61 millions de doses depuis le 22 janvier dernier

Le Maroc a reçu plus de 61 millions de doses depuis le 22 janvier dernier. Sinopharm caracole en tête des principaux fournisseurs, avec 46,7 millions de doses, dont 5 millions de doses reçues le 10 octobre 2021. Il est suivi d’AstraZeneca, avec 8,7 millions de doses.Pour rappel, le laboratoire britannique avait interrompu vaccination à la tranche d’âge 12 à 17 ans. Justement, la vaccination de ces enfants, qui a démarré depuis le 31 août, enregistre des statistiques rassurantes.

Plus de 2,8 millions avaient reçu leur première dose et plus de 1 million étaient complètement vaccinés (deux doses) à la date du 11 octobre 2021, selon les statistiques du ministère de la Santé.

L’autre pourvoyeur de vaccins, c’est l’initiative Covax, dont le Maroc est membre, piloté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Alliance du Vaccin (GAVI), qui promeut l’accès du vaccin pour tous. Ce programme a permis au Maroc de recevoir plus de 1,9 million de doses, après la réception de 650.400 doses le 1er septembre 2021.

Des cartons respectivement composés de 1,6 million de doses d’AstraZeneca et 302.400 doses du vaccin Janssen. Ces importantes livraisons ont permis au Maroc de réaliser une bonne campagne de vaccination.

Elles lui ont aussi permis de démarrer, depuis le 4 octobre, l’administration de la troisième dose du vaccin anti-Covid, qui concerne les personnes qui ont reçu les deux premières doses depuis au moins six mois.