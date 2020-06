Le Maroc offre des équipements médicaux à la Côte d’Ivoire contre la Covid-19

Des équipements contre la Covid-19 offerts par le Roi du Maroc, Mohamed VI à la Côte d’Ivoire, sont arrivés samedi à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan où ils ont été réceptionnés par les autorités ivoiriennes, a appris APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Cette assistance médicale s’inscrit dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées par le souverain chérifien à plusieurs pays africains pour les aider à lutter contre la Covid-19. L’aide médicale marocaine composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine a été réceptionnée par Ally Coulibaly, le ministre ivoirien des Affaires étrangères et son collègue de la santé et de l’hygiène publique, Aka Aouélé Eugène.

A cette occasion, Ally Coulibaly, le ministre des Affaires étrangères a dit la gratitude de la Côte d’Ivoire au Maroc pour ce geste de solidarité.

Pour sa part, l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani a indiqué que cette aide médicale à la Côte d’Ivoire illustre une fois de plus les actes “forts et tangibles” du Roi Mohammed VI envers l’Afrique et la « vision clairvoyante du Souverain chérifien pour une Afrique solidaire».

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par le Roi Mohamed VI le 13 avril 2020. Elle est destinée aux pays africains et permet un partage d’expériences et de bonnes pratiques visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

A la date du samedi 20 juin 2020, la Côte d’Ivoire enregistre 7276 cas confirmés de la Covid-19 avec 2992 guéris et 52 décès.