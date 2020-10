Le Maroc occupe le 30ème rang dans le monde en termes de contamination à la COVID-19 (ministère)

Le Maroc occupe le 30ème rang dans le monde et le 2ème au niveau au niveau africain en termes de contamination à la Covid-19 avec un total de 156.946 cas confirmés, a indiqué le ministère de la Santé dans son bilan bimensuel.En termes de décès (2.685), le Royaume est classé 36ème dans le monde et 3ème en Afrique, alors qu’au niveau des tests effectués (plus de 2,7 millions teste), il se trouve au 31ème rang mondial et 2ème au niveau continental, précise le ministère.

Concernant le taux d’incidence cumulée, il est de 432,2 pour 100.000 habitants, alors que le taux de létalité est de 1,7% et de guérison de 83,8%, selon la même source.

Pour ce qui est du nombre de contamination, il a été du 1er au 14 septembre dernier de 25.613 cas, du 15 au 28 septembre (30.914) et du 29 septembre au 13 octobre courant, il a atteint 37.839 cas confirmés.

Le ministère a souligné que le Maroc a prorogé l’état d’urgence sanitaire d’un mois supplémentaire, soit jusqu’au 10 novembre prochain pour faire face à la pandémie après la montée en flèche des cas de contamination.