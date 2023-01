Le Maroc inaugure son ambassade à Baghdad

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et son homokogue irakien, Fouad Hussein ont présidé, samedi, la cérémonie d’inauguration de l’ambasade du Maroc à Baghdad.Peu avant cette cérémonie, les deux responsables gouvenementaux ont eu des entretiens portant sur la coopération conjointe aux niveaux arabe, islamique et international. « Nous avons convenu de la nécessité de poursuivre notre consultation sur les questions politiques d’intérêt pour les deux pays », a indiqué à cette occasion le chef de la diplomatie irtakienne.

Et de préciser que les discussions ont également porté sur la nécessité de créer un mécanisme juridique pour étudier de près les accords et les encadrer d’une manière qui convienne aux deux pays, d’autant plus qu’il en existe une quarantaine.

A l’issue de leurs entretiens bilatéraux, les deux ministres ont signé un mémorandum d’entente relatif à la mise en place d’un mécanisme de consultations politiques et un autre mémorandum d’entente dans le domaine de la formation diplomatique.