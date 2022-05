Le Maroc et l’Irak appellent à promouvoir leur coopération bilatérale

Le Maroc et l’Irak ont appelé, vendredi, à redoubler d’efforts pour promouvoir davantage les relations de coopération entre les deux pays, afin de refléter les grandes potentialités dont ils disposent et répondre aux aspirations des deux peuples.Cet appel a été lancé par le ministre marocain des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, et son homologue irakien, Fouad Hussein, qui se sont entretenus vendredi à Rabat en marge de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech qui s’est tenue mercredi à Marrakech.

« Dans le cadre des relations privilégiées de fraternité et des liens solides unissant le Royaume du Maroc et la République d’Irak, les deux ministres ont souligné la volonté sincère des deux pays de promouvoir leurs relations dans divers domaines », indique un communiqué conjoint.

Dans ce contexte, les deux ministres ont invité les hommes d’affaires des deux pays à saisir les importantes opportunités d’affaires et les potentialités offertes en vue de développer les relations économiques et commerciales, en se basant sur le cadre juridique existant aussi bien au niveau bilatéral que dans le cadre des conventions de la Ligue Arabe, appelant à moderniser ce cadre juridique pour qu’il soit en harmonie avec la nouvelle dynamique des relations bilatérales.

Après avoir mis en avant la détermination des deux pays à réunir la commission mixte et à développer ce mécanisme selon une approche commune fondée sur le réalisme et la solidarité, tout en veillant à aboutir à des conclusions innovantes en mettant l’accent sur des domaines stratégiques pour les deux pays, les deux parties ont convenu de la nécessité de mettre en place un mémorandum d’entente portant sur le domaine de la consultation politique, qui sera signé lors de la prochaine visite de Bourita en Irak, et d’activer la consultation politique entre les deux pays pour coordonner les positions au service des intérêts communs.

Au cours de ces entretiens, poursuit le communiqué conjoint, les deux ministres ont abordé des questions d’ordre régional et international, soulignant l’attachement des deux pays à la sécurité, à la stabilité et à l’intégrité territoriale de la région arabe, aux constantes nationales, au respect de la souveraineté de ses États, ainsi que le rejet de toute ingérence étrangère dans leurs affaires.

Sur un autre volet, Bourita a félicité son homologue irakien pour le succès des élections législatives du 12 octobre 2021, dont le déroulement et la transparence ont été salués au niveau international. Il a aussi renouvelé ses félicitations à l’Irak pour avoir vaincu le terrorisme et libéré son territoire de l’organisation terroriste de « Daech ».

Le chef de la diplomatie irakienne effectue une visite au Maroc au cours de laquelle il a pris part aux travaux de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, organisée le 11 mai à Marrakech.