Le Maroc et l’Espagne signent 11 accords de coopération

Le Roi Mohammed VI et le Souverain d’Espagne, le Roi Don Felipe VI, ont présidé, mercredi à Rabat, la cérémonie de signature de 11 accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines.Ces accords, qui visent à donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération maroco-espagnoles, témoignent de la profondeur et de la qualité des relations bilatérales, ainsi que de la volonté des deux pays de consolider le partenariat stratégique multidimensionnel qui les lie.

Ainsi, ces accords portent sur la donation irrévocable du Grand Théâtre Cervantes de Tanger, la lutte contre la criminalité, l’établissement d’un partenariat stratégique en matière d’énergie et le développement d’une troisième interconnexion électrique Maroc-Espagne.

Les autres accords concernent la promotion de la Culture et des Sports à travers la coopération en matière de Musées et l’organisation au Palais Royal à Madrid d’une exposition sur les collections royales des deux pays.

Ls deux pays ont également signé un mémorandum de collaboration avancée pour la mise en œuvre du dispositif de facilitation des flux du commerce et des passagers au niveau du Détroit de Gibraltar et un autre mémorandum d’entente entre la Royal Air Maroc (RAM) et IBERIA Airlines.

Le dernier accord est un mémorandum d’entente pour l’assistance et la coopération mutuelle entre l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV – Espagne).

Le roi Don Felipe VI et la reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d’Espagne, sont arrivés, mercredi en fin d’après-midi, à Rabat pour une visite officielle de deux jours au Maroc, à l’invitation de du Roi Mohammed VI.