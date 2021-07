Le Maroc et le Danemark conviennent de renforcer davantage leurs échanges commerciaux

Le Maroc et le Danemark ont convenu de renforcer davantage les échanges commerciaux, pour en faire un pilier des relations entre les deux pays, d’autant plus que les investissements danois au Maroc ont enregistré une évolution positive.Lors d’une rencontre, mercredi à Rabat, entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et son homologue danois, Jeppe Sebastian Kofod, les deux responsables mis en exergue l’excellence des relations entre le Maroc et le Danemark et la dynamique positive qu’elles connaissent aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral, rapporte un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères.

S’agissant de la concertation au sein des instances internationales, cette visite a été l’occasion de mettre l’accent sur le soutien mutuel des deux pays, notamment au niveau du Conseil de Sécurité de l’ONU où le Maroc appuiera la candidature danoise pour un siège au sein de l’instance décisionnelle onusienne tandis que le Danemark appuiera celle du Maroc.

« Nous avons évoqué l’expérience marocaine dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme », a déclaré le ministre marocain, insistant sur les aspects religieux, économique et sécuritaire, ainsi que sur les moyens de coordonner aux niveaux régional et international pour lutter contre ce fléau.

Pour sa part, le chef de la diplomatie danoise a salué la gestion exemplaire du Maroc de la pandémie de la COVID-19, exprimant la volonté de son pays d’accompagner le Maroc dans la phase post-covid.

Reconnaissant le leadership du Maroc en matière de climat et de transformation écologique, le ministre danois s’est félicité de l’excellente coopération développée entre les deux pays dans le domaine du développement durable.

Concernant la gestion migratoire, M. Kofod a loué le rôle important du Maroc dans ce dossier et a affirmé la disposition de son pays à soutenir les efforts du Royaume pour gérer cette question également prioritaire pour le Danemark.