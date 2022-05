Le Maroc et Israël signent un mémorandum d’entente dans le domaine de la recherche scientifique et technologique

Le Maroc et Israël ont signé jeudi 26 mai 2022 à Rabat, un mémorandum d’entente afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’innovation, de la recherche scientifique et des technologies.Ce mémorandum, signé lors d’une cérémonie présidée par le ministre marocain de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et la ministre israélienne de l’Innovation, des Sciences et des Technologies, Orit Farkash-Hacohen, vise à renforcer les relations bilatérales et établir des liens de coopération entre les établissements universitaires marocains et leurs homologues israéliens dans les domaines scientifique et technologique, ainsi que de développer des programmes de recherche conjoints dans les secteurs prioritaires pour les deux pays, indique un communiqué du ministère marocain de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Dans une allocution à cette occasion, Abdellatif Miraoui a mis en avant l’importance de ce mémorandum pour donner un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation, à travers le rapprochement entre les établissements universitaires des deux pays, l’échange d’expertises et d’expériences et l’encouragement à la mobilité des étudiants et des chercheurs.

Cette initiative, a-t-il ajouté, est une opportunité pour développer des programmes de recherche scientifique dans des domaines d’intérêt commun, tels que l’énergie verte, l’agriculture durable, la santé et les industries modernes.

La ministre israélienne a, quant à elle, fait savoir que cet accord , qui s’inscrit dans le cadre de la «Déclaration conjointe» du 22 décembre 2020, ouvre des perspectives prometteuses de coopération bilatérale.

«Nous œuvrerons ensemble à relever les défis communs dans plusieurs domaines, à travers la consolidation de la coopération dans les secteurs des énergies renouvelables, des sciences et des technologies de l’eau, outre les questions liées à la santé et au changement climatique», a-t-elle assuré.

Elle a ajouté que la nouvelle ère de coopération qui s’annonce permettra aux deux pays de mutualiser leurs efforts pour relever les défis communs qui les interpellent dans les domaines soulevant des enjeux de durabilité et de compétitivité (eau, environnement, énergies renouvelables, mobilité, santé, nouvelles technologies…).