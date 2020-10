Le Maroc dénonce l’attaque perpétrée à Nice

Le Maroc dénonce l’attaque perpétrée, ce jour, à Nice (France), et exprime sa solidarité et sa compassion aux victimes et à leurs familles.Le Royaume appelle à dépasser le contexte délétère et le climat tendu autour de la religion, et invite les différentes parties à faire preuve de modération, de sagesse et de respect de l’altérité.

Une attaque au couteau a eu lieu jeudi à 9h dans et aux alentours de la basilique Notre-Dame de l’Assomption, à Nice. Trois personnes sont mortes, un homme et deux femmes.

La première femme a été égorgée à l’intérieur de la basilique Notre-Dame de l’Assomption. Le deuxième, un homme, a été blessé mortellement à coups de couteau. La troisième a été tuée dans un bar devant la basilique, où elle s’était réfugiée.