Le Maroc classé à la 58ème place au niveau international en termes du nombre de cas de contamination à la Covid-19 (ministère)

Le Maroc est désormais classé à la 58ème place sur le plan international en termes du nombre de contaminations, alors qu’il était à la 60ème place la semaine précédente, a fait savoir le ministère de la Santé.

Au niveau du continent africain, le Royaume est maintenu à la 6ème place, selon les chiffres hebdomadaires sur le plan international et national, fournis par le ministère.

S’agissant du nombre de décès, le Maroc a avancé de 5 places et se retrouve à 61ème position cette semaine, sur le plan international et à la 6ème en Afrique, précise la même source.

Quant au nombre de tests effectués, le Maroc se trouve à 33ème place mondiale, 2ème africaine et 1ère en Afrique du nord.

Concernant la répartition géographique des cas de contamination, le ministère relève que trois catégories de régions. La première est celle des 4 régions qui ont connu le plus grand nombre de contaminations entre le 3 et le 9 août, avec plus de 30 cas pour chaque 100.000 habitants. Il s’agit des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Casablanca-Settat.

La seconde catégorie de régions est celle qui a enregistré une « activité épidémiologique moyenne », soit entre 10 et 20 cas pour chaque 100.000 habitants. Il s’agit des régions de Rabat-Salé-Kénitra, Draâ-Tafilalet et Dakhla-Oued Dahab.

La troisième catégorie de moins de 10 cas pour chaque 100.000 habitants, concerne les régions de l’Oriental, Beni Mellal-Khenifra, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun et Laâyoun-Sakia El Hamra.