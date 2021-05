Le Maroc célèbre jeudi l’Aid-el-Fitr

Le Maroc célébrera jeudi l’Aid-el-Fitr, annonce mercredi un communiqué du ministère des habous et des affaires islamiques.Cette fête, qui intervient après 29 jours de jeûne à l’occasion du mois de Ramadan, connait des rassemblements conviviaux et des visites familiales pour se féliciter de la venue de l’Aid. Cette tradition ne sera pas consacrée cette année tout comme l’année précédente. Et pour cause, les mesures préventives pour faire face à la pandémie de la Covid-19

Pour éviter une nouvelle vague de contamination notamment en cette période de l’Aid-El Fitr, le gouvernement marocain a décidé, ce mercredi, de maintenir toutes les mesures de prévention qui étaient en vigueur au Maroc avant le mois de Ramadan.

Selon le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, aucun changement n’est à l’ordre du jour concernant les différentes mesures restrictives mises en place par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie, qu’il s’agisse du couvre-feu nocturne de 20h à 6h ou des restrictions des déplacements entre les villes.