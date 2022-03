Le Maroc attaché à la sécurité et à la stabilité de la Libye

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président du Conseil National des libertés publiques et des droits de l’Homme de Libye, M. Omar Hamad Attiyallah Hijazi, en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation.Lors de cet entretien, M. Talbi El Alami a relevé que le Maroc est attaché à la sécurité, la stabilité et l’unité de la Libye, soulignant l’accompagnement par le Royaume des efforts de réconciliation inter-libyenne ainsi que sa disponibilité permanente à partager ses expériences et son expertise, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Il a passé en revue les principaux jalons de l’expérience singulière et distinguée du Royaume en matière de droits de l’Homme, soulignant que « la réconciliation et la réparation se sont déroulées dans un cadre de consensus, les recommandations de l’Instance Équité et Réconciliation (IER) ont été constitutionnalisées sur la base des droits de l’homme tels qu’universellement reconnus, et le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a été créé en tant qu’institution constitutionnelle indépendante chargée d’examiner les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’homme et des libertés ».

De son côté, M. Omar Hamad Attiyallah Hijazi, a salué l’expérience marocaine en matière des droits et des libertés. « Nous voulons construire sur des bases solides, et le Maroc a été notre destination eu égard à sa langue expérience en la matière », a-t-il dit, se félicitant que « le Royaume du Maroc place les intérêts de la Libye au-dessus de toutes considérations ».

Le responsable libyen n’a pas manqué de passer en revue l’évolution et les prérogatives du Conseil National des libertés publiques et des Droits de l’Homme de Libye, relevant que le Conseil est en train de mettre en place un partenariat solide avec le CNDH.