Le Maroc « a beaucoup d’appétit pour les produits africains du sud » (officiel)

Le président du Salon international de l’agriculture au Maroc (Siam), Tariq Sijilmassi a confié à APA, jeudi à Meknès (nord), que son pays « apprécie » beaucoup les produits que les pays africains du sud du Sahara présentent à la 14e édition de ce salon.« Nous les apprécions en tant que consommateurs marocains. On a beaucoup d’appétit pour les produits africains du sud. On les connait. Ce sont des traditions culinaires que nous apprécions énormément », a dit M. Sijilmassi, interrogé en marge de ce salon ouvert depuis le 16 avril dernier et devant se poursuivre jusqu’au 21 avril prochain.

Hormis la participation pour la première fois de 5 continents, ainsi que la présence renforcée de pays issus d’Asie et d’Amérique Latine, on note par ailleurs la présence de beaucoup de pays africains subsahariens parmi les 240 exposants internationaux originaires de 61 pays.

Et pour le président du Siam, cette situation est tout à fait naturelle.

« Le Maroc est un pays africain, il est quand normal qu’il se tourne vers ses frères africains pour commercer et ne soit pas resté coincé dans une relation sud-nord. Nous voulons des relations sud-sud, et c’est ce qui est en train de se développer. Et on en est extrêmement fiers », a souligné Tariq Sijilmassi, par ailleurs président du Crédit Agricole du Maroc (CAM).

Ce dernier voit par ailleurs un avenir très prometteur dans les relations agro-alimentaires entre l’Afrique et le reste du monde, et son pays entend y jouer pleinement son rôle.

« 60% des terres agricoles disponibles dans le monde sont en Afrique. C’est-à-dire que le réservoir de nourriture pour le monde, c’est l’Afrique. Simplement, les Africains doivent prendre conscience de ça », a noté M. Sijilmassi.

« D’abord nous allons nous en tant qu’Africains contribuer à l’autosuffisance alimentaire de l’Afrique, nous nourrir nous-mêmes. Et puis demain, comme nous le faisons déjà pour le café et le cacao entre autres, faire de l’Afrique l’acteur majeur de l’agro-alimentaire dans le monde », a souligné le président du Siam, indiquant également que « l’initiative Triple A » de son pays s’inscrit dans cette lancée.