Le Maréchal du Tchad est arrivé dans la province du Lac

Il est arrivé à Bol ce vendredi 18 décembre 2020. Le président de la république du Tchad, Idriss Deby Itno a rencontré les forces vives de la province Lac, sous l’emprise des terroristes de Boko Haram

A son arrivée à Bol ce jour, le chef de l’Etat a été reçu par le gouverneur de la province du Lac, Mahamat Fadoul Makaye. Il a ensuite accordée une audience aux autorités administratives, aux responsables de Forces de défense et de sécurité, aux chefs traditionnels, aux leaders religieux, aux femmes et aux jeunes de cette circonscription administrative.

A l’issue de l’audience, Idriss Deby a exprimé sa satisfaction sur ses différentes plateformes : « échanges très fructueux cet après-midi avec les autorités administratives, les responsables des Forces de défense et de sécurité, les leaders religieux, les femmes et les jeunes du Lac ». Les sujets évoqués sont entre autres, la lutte contre le terrorisme, la relance de la Société de développement du Lac (Sodelac) et, la réalisation des infrastructures routières et socio-éducatives.

Le numéro 1 du Tchad a également instruit l’octroi des microcrédits aux groupements féminins pour leur permettre d’améliorer leur rendement.

La visite d’Idriss Deby à Bol, chef-lieu de la province du Lac, s’inscrit dans le cadre de sa tournée dans tout le pays.

