Le manque de coopération freine les entreprises francophones (responsable)

Le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, a déploré, jeudi à Dakar, «le manque de coopération» entre les entreprises de l’espace francophone et appelé à la mise en place d’un partenariat soutenu et fécond entre les sociétés de la zone «afin d’y apporter une réponse globale».« Le manque de coopération est une source d’inefficience et de gaspillage, ce qui a pour finalité inéluctable de bloquer la croissance, l’investissement et la réduction de la pauvreté », a notamment dit M. Sarr qui présidait l’ouverture du Forum international des entreprises francophones (FIEF).

Ainsi, il a invité le Groupement du Patronat Francophone, organisateur de ce forum, à faciliter les contacts entre les entreprises du monde francophone et les institutions nationales, internationales et les bailleurs de fonds.

« L’espace de la Francophonie représente environ 8,5% du PIB mondial et 20% des échanges mondiaux de marchandises. A ce titre, il doit participer et pleinement à la création d’un secteur privé fort, productif, socialement innovant, générateur d’emploi et de richesse », a martelé M. Sarr.

Organisé pour la première fois en terre africaine, le FIEF se présente comme un cadre de promotion des entreprises francophones et de renforcement de l’espace économique francophone pour en faire un espace de coopération et de solidarité privilégié.

Quatre tables rondes portant entre autres sur le renforcement de la connectivité des régions francophones par le commerce et l’investissement, les solutions 2.0 pour développer les affaires au sein de la francophonie économique, la nouvelle attractivité de la francophonie économique dans la perspective 2030 et l’entreprenariat au féminin, quels enjeux pour la francophonie économique, rythmeront les deux jours (18 au 19 avril) d’échanges entre les acteurs économiques.