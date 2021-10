Le Mali engagé à retrouver et traduire en justice les assassins des camionneurs marocains

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, son homologue malien , Abdoulaye Diop, porteur d’un message écrit du président de la transition du Mali, M. Assimi Goïta, au Roi Mohammed VI.Abdoulaye Diop a par ailleurs précisé que le gouvernement malien est engagé à tout mettre en œuvre pour retrouver et traduire devant la justice les responsables du meurtre des deux camionneurs marocains au Mali.

Diop, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse à l’issue de son entretien avec M. Bourita, a souligné qu’il s’agit d’un « acte barbare perpétré par les ennemis de la paix et du développement de nos deux pays ».

Il a, par ailleurs, exprimé « les condoléances du président de la transition et chef de l’État du Mali, Assimi Goïta, du gouvernement et de l’ensemble de la population malienne à l’adresse de SM le Roi Mohammed VI, du gouvernement et du peuple marocains » suite à cette perte.

Le chef de la diplomatie malienne a soutenu que « ces actes ne doivent pas nous décourager », ajoutant qu’ils « sont là pour rappeler le danger que nous vivons au quotidien ».