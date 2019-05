Le Kenya hôte du Sommet sur la vulgarisation des soins de santé en Afrique

La capitale Kenyane, Nairobi, va abriter les 26 et 27 juin prochain la deuxième édition du sommet de vulgarisation des soins de santé en Afrique consacrée aux tendances qui vont façonner et révolutionner le secteur des soins de santé en Afrique, a appris APA, mercredi, auprès des organisateurs.Cette rencontre qui réunira des officiels des ministères de la Santé du continent africain traitera entre autres du développement durable des hôpitaux, du cadre réglementaire, des partenariats, des cas d’études locaux et internationaux et du développement technologique.

La première édition du sommet qui s’est tenu l’année dernière à Nairobi a permis aux participants de se familiariser avec les idées et les meilleures pratiques permettant de soutenir l’élaboration de projets de modernisation, d’agrandissement et de construction d’hôpitaux sur tout le continent.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les dépenses intérieures de santé des pays africains devraient passer de 65 à 115 milliards de dollars au cours des dix prochaines années.