Le Kenya approuve Google Loon 4G pour favoriser le télétravail

Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a annoncé lundi l’approbation de Google Loon Services au Kenya pour permettre une couverture de données 4G universelle dans le pays.Il a déclaré que l’approbation est conforme aux mesures prises par le gouvernement pour répondre aux perturbations causées par la pandémie mondiale du coronavirus qui a vu de nombreuses personnes travailler à domicile pour éviter de contracter la maladie respiratoire.

« A cet égard, et pour favoriser la communication et permettre aux Kenyans de conserver et d’améliorer l’accès à distance aux bureaux et aux entreprises, mon administration a accordé des approbations qui garantiront une couverture de données 4G universelle dans tout le Kenya », a déclaré le président lors d’une conférence de presse à Nairobi.

Il a annoncé que la Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) a signé un accord avec Google Loon qui permet à Loon Balloons de survoler l’espace aérien kenyan.

« Ces ballons, qui planeront bien au-dessus de notre espace aérien commercial, transportent des stations de base 4G et ont la capacité de fournir une couverture de signal plus large », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que ce nouveau développement permettra au Kenya de conserver ses avantages compétitifs dans les TIC et l’innovation au milieu de la crise actuelle ; tout en jetant les bases d’une plus grande expansion une fois le défi sanitaire actuel maîtrisé.

Kenyatta a déclaré que le troisième plus grand opérateur de réseau mobile du Kenya, Telkom Kenya et Google, ont testé le réseau de données 4G et devraient déploiyer le service commercial dès que les ballons seront disponibles dans l’espace aérien kenyan.

« Une fois inauguré, ce service étendra le réseau 4G de Telkom Kenya à des zones qui ne sont actuellement couvertes par aucun de nos fournisseurs de réseaux mobiles », a ajouté le chef de l’Etat.

Le service va également stimuler l’apprentissage en ligne car, il permettra aux enseignants et aux étudiants d’accéder à distance au matériel pédagogique.

Le Kenya a confirmé hier dimanche 15 cas de COVID-19 qui se sont révélés positifs.