Le HCR et la Banque islamique de développement lancent le Fonds islamique mondial pour les réfugiés

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID) ont signé, lundi, un accord pour lancer le Fonds islamique mondial pour les réfugiés (FIMR), un instrument novateur de mobilisation des ressources qui apportera de nouveaux flux de financement philanthropique islamique en faveur de millions de personnes déplacées de force, a annoncé la Banque islamique de développement dont relève le FSID. »L’accord intervient à un moment où les déplacements forcés ont atteint des niveaux sans précédent et sont devenus une crise humanitaire et de développement mondiale critique, qui requiert une action internationale intensive, globale et collaborative », selon un communiqué de la Banque islamique de développement (BID).

Cité dans le communiqué, le Président du Groupe de la BID, Dr. Muhammad Al-Jasser, a indiqué que les besoins nés des déplacements forcés atteignent un niveau record et ne cessent d’augmenter. » Aucune institution ne peut à elle seule supporter ce fardeau. Nous devons renforcer les partenariats actuels et explorer des solutions innovantes pour répondre à la détresse des personnes déplacées de force « , a-t-il dit.