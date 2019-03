Le groupe BGFIBank opte pour la digitalisation de ses services

Le Groupe BGFIBank a organisé son premier Digital Day à Libreville, la capitale, dans le but de promouvoir la digitalisation des services envers le grand public en vue d’élargir sa clientèle, renseigne une note à la presse de cette institution bancaire reçue samedi à APA.Une première du genre initiée en partenariat avec BGFI Services et le groupe SOPRA Banking Software qui a vu la participation des responsables communication et marketing, des responsables informatiques et des responsables conformité du Groupe BGFIBank.

« Accélérer la transformation, telle est l’ambition stratégique du Groupe BGFIBank pour l’exercice 2019. Cette stratégie intègre à la fois un grand programme de digitalisation des métiers, des méthodes de travail en mode agile et le partage d’un véritable esprit d’innovation entre tous les collaborateurs du groupe », a expliqué Aline Mane Yonta, directeur adjoint de la Stratégie et du développement au sein du Groupe BGFIBank.

Les sessions d’information étaient animées par les consultants de SOPRA et avaient pour objectifs d’échanger sur les différentes visions du digital, de présenter l’approche « Digital Enabler » de Sopra Banking Software, de proposer des solutions pour permettre au Groupe BGFIBank d’accélérer sa transformation digitale.

Le Digital Day, qui est une première dans le Groupe, « nous a permis en effet de réaliser que le digital ne concerne pas seulement la banque, il concerne tout le monde. L’objectif visé ici est d’affiner notre stratégie digitale d’étendre notre stratégie notamment à toutes les activités dans le Groupe », a-t-elle précisé.

Expliquant le bien-fondé de ce partenariat, Jean Marc Violas en charge de l’activité conseil dans la zone Middle East Africa pour SOPRA Banking Software, a révélé qu’« il était question pour nous de partager avec les métiers et les équipes techniques du Groupe BGFIBank la vision de SOPRA Banking sur le digital et l’apport du digital en Afrique et comment le Digital transforme de manière progressive mais surement très rapide les usages des services financiers sur le continent ».